Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, est devenu le premier footballeur de l’histoire à marquer dans six Coupes du monde différentes, une performance historique.

Il a concrétisé cet exploit ce mardi soir en inscrivant un but contre l’Ouzbékistan au stade NRG, lors de la deuxième journée du groupe 11 de l’édition 2026.

La star du club saoudien Al-Nassr a repris d’une tête précise un centre venu de la droite pour loger le ballon au fond des filets seulement six minutes après le coup d’envoi.

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La star portugaise, âgée de 41 ans, avait déjà trouvé le chemin des filets en 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022, confirmant un parcours exceptionnel en Coupe du monde.

Au total, il a marqué 9 buts : un but par édition en 2006, 2010, 2014, 2022 et 2026, plus quatre réalisations en 2018.

En inscrivant ce but, le Portugais met fin à sa co-leadership avec son rival Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, auteur d’un quintuplé contre l’Algérie et l’Autriche dans l’édition en cours. « La Pulga », présent dans six Coupes du monde, est toutefois resté muet en 2010.

Malgré tout, la star argentine affiche un bilan impressionnant de 18 buts, ce qui lui permet de dominer le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition, devant Kylian Mbappé et Miroslav Klose (16 buts).