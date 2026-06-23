Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, est devenu le premier footballeur de l’histoire à marquer dans six Coupes du monde différentes, une performance historique.

« El Don » a en effet inscrit un doublé ce mardi soir face à l’Ouzbékistan, lors de la rencontre disputée au stade NRG dans le cadre de la deuxième journée du groupe 11 de l’édition 2026.

La star du club saoudien Al-Nassr a ouvert le score d’une tête précise six minutes après le coup d’envoi, avant de doubler la mise à la 39^e minute.

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La star portugaise, âgée de 41 ans, avait déjà trouvé le chemin des filets en 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022, confirmant un parcours exceptionnel en Coupe du monde.

Au total, il a marqué dix buts : un en 2006, 2010, 2014 et 2022, deux en 2026 et quatre en 2018.

En inscrivant ces buts, Ronaldo met fin à sa co-leadership avec son rival Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, lequel a marqué lors de cinq éditions de la Coupe du monde grâce à son quintuplé face à l’Algérie et à l’Autriche dans l’édition en cours ; « la Pulga » a pourtant pris part à six tournois, mais est resté muet en 2010.

Malgré tout, la star argentine conserve un total impressionnant de 18 buts, ce qui lui permet de dominer le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition, devant Kylian Mbappé et Miroslav Klose (16 buts chacun).