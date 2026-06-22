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Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : Messi manque un penalty de façon surprenante… et devient le joueur ayant manqué le plus de tirs au but dans l’histoire de la Coupe du monde

Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
Coupe du monde
L. Messi
M. Klose
Argentine
Autriche
É.-U.
Allemagne

Un départ de rencontre plein de frisson

Lionel Messi, la star de l’équipe d’Argentine, a manqué un penalty de manière surprenante lors du match contre l’Autriche, ce lundi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

À la 7^e minute, l’Argentine avait obtenu un penalty en faveur de Lautaro Martínez, après consultation de la vidéo par l’arbitre égyptien Amin Omar.

Messi s’est présenté pour la frapper, mais il a expédié le ballon mollement à côté du but, une sortie d’autant plus surprenante venant d’une telle star.

 En manquant cette occasion, la star argentine établit un record négatif et devient le joueur ayant raté le plus de penalties dans l’histoire de la Coupe du monde.

 D’après les données d’Opta, Messi a désormais tiré sept penalties dans l’épreuve et en a manqué trois, devenant ainsi le joueur ayant raté le plus de penalties en Coupe du monde.

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