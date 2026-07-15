Vidéo : Messi guide l'Argentine en finale de la Coupe du monde grâce à une remontada folle face à l'Angleterre

L'Argentine s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026, où elle défiera l'Espagne, après avoir renversé la vapeur pour s'imposer 2-1 face à l'Angleterre ce mercredi au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta.

La première période, tendue, a été ponctuée d’accrochages récurrents, reflet de la rivalité historique entre les deux nations.

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Les hostilités ont commencé tôt : une échauffourée a éclaté après un tacle appuyé d’Enzo Fernández sur Elliot Anderson, provoquant l’arrêt temporaire de la rencontre et des protestations des deux camps. Les accrochages se sont ensuite multipliés au fil d’une première période ponctuée de nombreuses fautes et de tacles musclés.

L’arbitre américain Ismail Al-Fath a sorti le premier carton jaune à la 37^e minute pour Anderson, coupable d’un tacle sur Lionel Messi, puis a averti le défenseur argentin Lisandro Martínez à la 42^e.

La tension est restée palpable jusqu’à la mi-temps, plusieurs joueurs des deux camps se rapprochant de l’arbitre pour contester ses décisions et alimenter un climat électrique dès les premières minutes.

Une seconde période plus calme

La seconde période a été différente : l’Angleterre a ouvert le score à la 55^e minute par Anthony Gordon, poussant les « Three Lions » à se replier dans leur camp pour défendre leur avance face à une avalanche d’attaques argentines, avant qu’Enzo Fernández n’égalise d’une frappe puissante à la 85^e minute, servi par Lionel Messi.

Alors que le match semblait se diriger vers les prolongations, Lautaro Martínez a offert la qualification aux siens d’une tête décisive, sur un nouveau centre de Messi, dès la 90^e+2 minute.

Grâce à ce succès, l’Argentine poursuit sa quête d’un deuxième titre mondial consécutif. Elle défiera l’Espagne en finale dimanche prochain, après que « La Roja » a disposé de la France (2-0) lors de l’autre demi-finale, mardi.







