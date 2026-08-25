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Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : méritait-il un carton rouge direct ? La star d'Al-Nassr complique le duel face à Al-Ettifaq

Al Ittifaq vs Al Nasr FC
Al Ittifaq
Al Nasr FC
Saudi Pro League
B. Krepski
M. Dembele
A. Gabriel
A. Postecoglou
Arabie saoudite
Brésil
France
Australie

Mondial en péril dès le début

Le club d'Al-Nassr a été soumis à un test difficile et précoce face à Al-Ettifaq, lors du match qui a opposé les deux équipes, mardi, dans le cadre de la troisième journée de la Saudi Pro League, sur la pelouse des « Nawakhtha ».

La rencontre a connu un tournant précoce après que Moussa Dembélé a reçu une passe aux abords de la surface de réparation, à la 12e minute, avant que le gardien d'Al-Nassr, Bento, ne sorte de sa cage pour tenter de l'arrêter.

Malgré la présence de l'un des défenseurs d'Al-Nassr à proximité du joueur d'Al-Ettifaq et sa tentative de le rattraper, Bento a fauché Dembélé en dehors de la surface de réparation, poussant l'arbitre Mohammed Al-Huwaish à brandir le carton rouge direct au visage du gardien d'Al-Alami.

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Ainsi, Al-Nassr s'est retrouvé contraint de terminer la rencontre en infériorité numérique, dans une confrontation difficile face à Al-Ettifaq, où l'entraîneur australien Ange Postecoglou a dû retirer son joueur Angelo pour le remplacer par le jeune gardien Abdulrahman Al-Otaibi.

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