Vidéo : méritait-il un carton rouge direct ? La star d'Al-Nassr complique le duel face à Al-Ettifaq

Le club d'Al-Nassr a été soumis à un test difficile et précoce face à Al-Ettifaq, lors du match qui a opposé les deux équipes, mardi, dans le cadre de la troisième journée de la Saudi Pro League, sur la pelouse des « Nawakhtha ».

La rencontre a connu un tournant précoce après que Moussa Dembélé a reçu une passe aux abords de la surface de réparation, à la 12e minute, avant que le gardien d'Al-Nassr, Bento, ne sorte de sa cage pour tenter de l'arrêter.

Malgré la présence de l'un des défenseurs d'Al-Nassr à proximité du joueur d'Al-Ettifaq et sa tentative de le rattraper, Bento a fauché Dembélé en dehors de la surface de réparation, poussant l'arbitre Mohammed Al-Huwaish à brandir le carton rouge direct au visage du gardien d'Al-Alami.

Ainsi, Al-Nassr s'est retrouvé contraint de terminer la rencontre en infériorité numérique, dans une confrontation difficile face à Al-Ettifaq, où l'entraîneur australien Ange Postecoglou a dû retirer son joueur Angelo pour le remplacer par le jeune gardien Abdulrahman Al-Otaibi.