Vidéo : « Meilleur que Xavi », une légende d'Al-Ittihad recommande l'ancien entraîneur du club pour diriger Al-Ahli

Une légende du club d'Al Ittihad et ancien entraîneur du club a proposé son nom pour prendre les rênes du voisin et rival traditionnel, Al Ahli, la saison prochaine, en remplacement de l'Allemand Matthias Jaissle.

Des rapports de presse avaient confirmé que Jaissle avait présenté sa démission de son poste d'entraîneur d'Al Ahli, hier jeudi, afin de diriger l'équipe de Newcastle United la saison prochaine, en remplacement de son ancien entraîneur Eddie Howe.

Khamis Al Zahrani, légende d'Al Ittihad, a déclaré dans des propos accordés aux chaînes « Al Arabiya » : « Il y a beaucoup de noms évoqués (pour succéder à Jaissle), comme Xavi (Hernandez), Nuno Santo, ainsi que le Portugais qui entraînait Al Ahli (Vitor Pereira). »

Il a précisé : « Nuno Santo est le meilleur pour diriger Al Ahli, c'est un grand entraîneur, nous l'avons vu avec Al Ittihad, et il a remporté quelques succès avec le club. »

Santo a déjà travaillé avec le club d'Al Ittihad entre 2022 et 2023, où il a remporté le titre du championnat saoudien après 14 ans d'attente, ainsi que la Supercoupe saoudienne.

Al Zahrani a conclu ses propos : « Xavi a réalisé de bons chiffres avec Al Sadd, au Qatar, et le FC Barcelone, et les négociations avec lui sont sérieuses, d'autant plus qu'il possède un grand nom dans le football, qu'il pourrait être adapté à la situation, et qu'il est disponible actuellement. »

Il convient de rappeler que Xavi est absent des terrains depuis près de deux saisons, plus précisément depuis son départ du banc du FC Barcelone à la fin de la saison 2023-2024.