Vidéo : Mbappé estime que voir Deschamps entraîner l’Italie est « une horreur »

Kylian Mbappé, star des Bleus, estime que la meilleure manière de rendre hommage à Didier Deschamps avant son départ de l’équipe de France est de remporter la victoire.

Dans une interview accordée à la chaîne M6 Info, l’attaquant a ajouté : « Deschamps aime gagner, c’est pourquoi nous ferons tout pour lui offrir la meilleure sortie possible lors de ses dernières Coupes du monde. »

Avant d’ajouter, sur le ton de la plaisanterie : « On espère que ce sera sa dernière Coupe du monde, car j’espère qu’il ne reviendra pas entraîner une autre équipe ou une autre sélection. »

Puis, dans un sourire, il a lancé : « J’ai lu qu’on le voyait prendre la tête de l’équipe d’Italie ou quelque chose comme ça, ce serait vraiment moche. »

La journaliste a alors lancé : « Pour ma part, j’ai lu qu’il pourrait prendre les commandes de l’Argentine », provoquant la réaction immédiate de l’attaquant : « Non, non… C’est n’importe quoi. »

Et de conclure avec autorité : « Ici, tout va bien, ne cherchez pas à tout bouleverser ni à nous déstabiliser, ce n’est pas le moment. »

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