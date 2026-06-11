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Vidéo : Mbappé estime que voir Deschamps entraîner l’Italie est « une horreur »

Kylian Mbappé
D. Deschamps
Coupe du monde
France
Italie
Argentine

Mbappé plaisante au sujet de l'entraînement de Deschamps avec l'Argentine

Kylian Mbappé, star des Bleus, estime que la meilleure manière de rendre hommage à Didier Deschamps avant son départ de l’équipe de France est de remporter la victoire.

Dans une interview accordée à la chaîne M6 Info, l’attaquant a ajouté : « Deschamps aime gagner, c’est pourquoi nous ferons tout pour lui offrir la meilleure sortie possible lors de ses dernières Coupes du monde. »

Avant d’ajouter, sur le ton de la plaisanterie : « On espère que ce sera sa dernière Coupe du monde, car j’espère qu’il ne reviendra pas entraîner une autre équipe ou une autre sélection. »

Puis, dans un sourire, il a lancé : « J’ai lu qu’on le voyait prendre la tête de l’équipe d’Italie ou quelque chose comme ça, ce serait vraiment moche. »

La journaliste a alors lancé : « Pour ma part, j’ai lu qu’il pourrait prendre les commandes de l’Argentine », provoquant la réaction immédiate de l’attaquant : « Non, non… C’est n’importe quoi. »

Et de conclure avec autorité : « Ici, tout va bien, ne cherchez pas à tout bouleverser ni à nous déstabiliser, ce n’est pas le moment. » 

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