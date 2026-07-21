Vidéo : Martinez accuse ses coéquipiers de lâcheté... et Messi s'indigne « Où est votre personnalité ? »

Des fuites en provenance du vestiaire de la sélection argentine ont révélé un message de motivation enflammé adressé par le gardien Emiliano Martínez à ses coéquipiers à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne, dans une tentative de réveiller l'équipe après une première période terne au cours de laquelle l'Albiceleste n'a réussi à cadrer aucun tir.

Selon une vidéo qui a circulé, « Dibu » Martínez a crié au visage de ses coéquipiers : « Avancez. Les lâches jouent vers l'arrière. Allons de l'avant... allons chercher la victoire », dans un moment de très forte tension qui reflétait la frustration de l'équipe face à sa piètre performance en première période.

Martínez n'a pas été le seul à tenter d'attiser l'enthousiasme des joueurs, puisque le capitaine Lionel Messi est intervenu avec des mots tranchants à l'adresse de ses coéquipiers : « Le caractère, les gars, le caractère. Nous l'avons toujours eu... et maintenant nous l'avons perdu ? », dans une tentative de leur rappeler l'esprit combatif qui les avait menés au titre en 2022.

Ces messages de motivation sont intervenus après une première période catastrophique pour l'Albiceleste, l'Espagne ayant totalement dominé le jeu sans laisser à l'Argentine la moindre véritable occasion de marquer, ce qui a poussé le gardien et attaquant de l'Inter Miami à tenter de sortir l'équipe de sa torpeur.

Mais malgré les paroles enthousiastes et les tentatives désespérées en seconde période, l'Argentine n'est pas parvenue à renverser la situation face à la Roja, s'inclinant en finale sur le score de 1-0 et faisant ses adieux au rêve de conserver son titre, lors d'une soirée qui a mis au jour la fragilité du champion du monde face à la machine espagnole bien organisée.