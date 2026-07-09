Alors que l’Égypte accuse la Fédération internationale de football (FIFA) d’avoir favorisé la star argentine Lionel Messi après leur affrontement en huitièmes de finale de la Coupe du monde, des déclarations antérieures de la légende disparue Diego Armando Maradona ont resurgi.

L’Argentine l’a emporté 3-2, mais la rencontre a été entachée par une vive polémique arbitrale, notamment autour du troisième but des Albicelestes et d’une demande égyptienne d’obtenir un penalty pour Mohamed Salah en début de match.

Après la rencontre, l’entraîneur des Pharaons, Hossam Hassan, a estimé que la compétition était arrangée au profit de l’Albiceleste, affirmant que l’on voulait à tout prix maintenir Messi en course pour des motifs commerciaux.

Quelques heures après la rencontre, une ancienne interview télévisée de Diego Maradona a resurgi. L’ex-star argentine y évoquait déjà la « faveur » accordée par la FIFA à Messi en lui attribuant le titre de meilleur joueur du Mondial 2014.

Dans cette séquence largement diffusée sur les réseaux sociaux, l’ancien numéro 10 argentin affirme : « J’aurais offert le paradis à Messi. Mais il n’est pas juste qu’une personne remporte quelque chose qu’elle ne mérite pas, simplement à cause d’une stratégie marketing. »

Il a poursuivi : « Quand les experts en marketing veulent lui faire remporter quelque chose qu’il n’a pas gagné, ce n’est pas juste, car Arjen Robben a livré un tournoi exceptionnel, et Müller lui-même a fait un sacrifice incroyable lors du match contre l’Argentine… N’est-ce pas ? »

Maradona a ajouté : « Et James Rodríguez… James m’a impressionné. »

Le journaliste a alors acquiescé : « Oui, et James Rodríguez. »

Puis Maradona conclut : « Nous sommes d’accord : James Rodríguez a été le meilleur joueur de la Coupe du monde 2014. »

Rappelons que l’Allemagne a remporté le titre en 2014 en battant l’Argentine 1-0, tandis que James Rodríguez, auteur de 6 buts, a décroché le Soulier d’or.