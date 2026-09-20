Manchester United a échappé à une défaite qui semblait proche, après avoir arraché un nul dans les derniers instants sur la pelouse de son hôte Fulham, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche, dans le cadre de la cinquième journée de la Premier League anglaise.

Fulham avait pris l'avantage grâce à Lisandro Martínez, le joueur de United, qui a marqué contre son camp à la 63e minute.









Les minutes ont défilé sans aucun changement au score, et alors que le match se dirigeait vers une victoire de Fulham, Manchester United a égalisé par l'intermédiaire de Matheus Cunha, à la 89e minute.









Manchester United reste ainsi sur une série sans victoire pour la troisième journée consécutive, après s'être incliné face à Manchester City sur le score d'un but à zéro et face à Brighton sur le score de 3-2 lors des deux journées précédentes.

Le total de Manchester United s'établit désormais à 5 points, à la douzième place du classement, tandis que Fulham atteint son deuxième point, à l'avant-dernière place.

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