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Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Vidéo : Manchester United poursuit sa disette de victoires et arrache un nul au bout du suspense sur la pelouse de Fulham

Fulham vs Manchester United
Fulham
Manchester United
Premier League
Angleterre

Résultats décevants pour Manchester United

Manchester United a échappé à une défaite qui semblait proche, après avoir arraché un nul dans les derniers instants sur la pelouse de son hôte Fulham, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche, dans le cadre de la cinquième journée de la Premier League anglaise.

Fulham avait pris l'avantage grâce à Lisandro Martínez, le joueur de United, qui a marqué contre son camp à la 63e minute.



Les minutes ont défilé sans aucun changement au score, et alors que le match se dirigeait vers une victoire de Fulham, Manchester United a égalisé par l'intermédiaire de Matheus Cunha, à la 89e minute.



Manchester United reste ainsi sur une série sans victoire pour la troisième journée consécutive, après s'être incliné face à Manchester City sur le score d'un but à zéro et face à Brighton sur le score de 3-2 lors des deux journées précédentes.

Le total de Manchester United s'établit désormais à 5 points, à la douzième place du classement, tandis que Fulham atteint son deuxième point, à l'avant-dernière place.

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