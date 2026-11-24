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Les supporters de Manchester City ont célébré, ce mardi soir, le retour à l'Etihad Stadium de l'ancienne star de l'équipe, le Belge Kevin De Bruyne.

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De Bruyne a quitté Manchester City à l'été 2025 pour rejoindre le Napoli, en Italie, libre de tout contrat après la fin de son engagement avec le club anglais.

Ce soir, De Bruyne a fait son retour dans l'antre de Manchester City avec le Napoli, pour affronter le club anglais lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Les supporters de Manchester City ont surpris leur ancienne star avec une immense banderole sur laquelle était écrit « le Roi Kevin ».

Getty Images

De son côté, Manchester City a salué le retour de De Bruyne à l'Etihad Stadium sur son compte « X ».

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Le club anglais a publié une vidéo montrant l'arrivée de De Bruyne à l'Etihad Stadium, accompagnée du message « Bon retour parmi nous » et de deux émojis : un cœur bleu ciel, la couleur du maillot de l'équipe, et une couronne royale, en référence au surnom « le Roi Kevin ».

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De Bruyne, amoureux de Manchester City

Le Belge Kevin De Bruyne a assuré que son affection pour la direction de Manchester City n'avait pas été affectée par la condamnation du club pour violation des règles financières, une affaire qui pourrait ternir son héritage chez le géant anglais.

De Bruyne a remporté six titres de champion d'Angleterre et une Ligue des champions durant l'âge d'or de City, devenant l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club.

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Certains de ces titres pourraient toutefois être retirés si City ne parvient pas à faire annuler un jugement l'ayant reconnu coupable de plus de 100 infractions aux règles financières de la Premier League entre 2009 et 2018.

« Je suis fier de ce que j'ai accompli en tant que footballeur, et honnêtement, c'est mon club. J'aime les propriétaires », a déclaré De Bruyne lundi, en conférence de presse à la veille du match.

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Il a ajouté : « J'ai même discuté avec le président du club, Khaldoon Al Mubarak, de la manière de racheter un club. Je n'ai que de l'affection pour ce club, et cela ne changera jamais, pas plus que la façon dont les gens là-bas nous ont traités, ma famille et moi, pendant 10 ans ».

L'international belge a également rejeté l'idée selon laquelle ses accomplissements sur le terrain seraient désormais entachés de soupçons, au regard des infractions financières reprochées à City.

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« Dans la vie, il y a des règles, mais tout le monde joue à leur limite. Moi, j'ai joué entre les lignes blanches. J'ai affronté d'autres joueurs et vécu beaucoup de choses avec mes équipes et avec les joueurs. C'est ce que j'apprécie plus que tout », a-t-il déclaré.