Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP
Traduit par

Vidéo : malgré sa non-participation, Mohamed Noor prédit un sacre d'Al-Ittihad en Supercoupe d'Arabie saoudite

Super Coupe
Al Ittihad vs Al Diriyah
Al Ittihad
Al Diriyah
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Une étrange prédiction de la légende

Mohammed Noor, légende du football saoudien, a surpris tout le monde en prédisant la victoire de l'équipe d'Al-Ittihad en Supercoupe d'Arabie saoudite 2026, bien qu'elle n'y participe pas.

La Supercoupe d'Arabie saoudite se tiendra au Koweït, du 19 au 23 décembre prochain, avec la participation de 4 équipes : Al-Nassr, Al-Kholood, Al-Ahli et Al-Qadisiyah.

Mohammed Noor est apparu dans une vidéo publiée sur le compte de l'émission « Nadeena » sur le site X, où il a été interrogé sur ses pronostics quant aux vainqueurs des titres en Arabie saoudite au cours de la saison actuelle.

La légende du football saoudien a déclaré qu'il s'attendait au sacre d'Al-Ittihad dans toutes les compétitions auxquelles il participe, à savoir la Roshn League, la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et la Ligue des champions d'Asie Élite.

Mais le plus étonnant est survenu lorsqu'il a été interrogé sur le vainqueur de la Supercoupe d'Arabie saoudite : il a affirmé qu'Al-Ittihad en serait également le champion, bien qu'il ne participe pas à cette compétition.

« Al-Amid » ne vit pourtant pas ses meilleurs moments, à commencer par la Roshn League saoudienne, où l'équipe occupe la quatrième place au classement avec 20 points, à 5 points d'Al-Qadisiyah, le leader, qui a disputé un match de plus.

L'équipe de Djeddah occupe par ailleurs la onzième place du groupe Ouest en Ligue des champions d'Asie Élite, avec un seul point, récolté à la suite d'un match nul et d'une défaite, sans avoir remporté la moindre victoire jusqu'à présent.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google