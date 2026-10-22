Mohammed Noor, légende du football saoudien, a surpris tout le monde en prédisant la victoire de l'équipe d'Al-Ittihad en Supercoupe d'Arabie saoudite 2026, bien qu'elle n'y participe pas.

La Supercoupe d'Arabie saoudite se tiendra au Koweït, du 19 au 23 décembre prochain, avec la participation de 4 équipes : Al-Nassr, Al-Kholood, Al-Ahli et Al-Qadisiyah.

Mohammed Noor est apparu dans une vidéo publiée sur le compte de l'émission « Nadeena » sur le site X, où il a été interrogé sur ses pronostics quant aux vainqueurs des titres en Arabie saoudite au cours de la saison actuelle.

La légende du football saoudien a déclaré qu'il s'attendait au sacre d'Al-Ittihad dans toutes les compétitions auxquelles il participe, à savoir la Roshn League, la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et la Ligue des champions d'Asie Élite.

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Mais le plus étonnant est survenu lorsqu'il a été interrogé sur le vainqueur de la Supercoupe d'Arabie saoudite : il a affirmé qu'Al-Ittihad en serait également le champion, bien qu'il ne participe pas à cette compétition.

« Al-Amid » ne vit pourtant pas ses meilleurs moments, à commencer par la Roshn League saoudienne, où l'équipe occupe la quatrième place au classement avec 20 points, à 5 points d'Al-Qadisiyah, le leader, qui a disputé un match de plus.

L'équipe de Djeddah occupe par ailleurs la onzième place du groupe Ouest en Ligue des champions d'Asie Élite, avec un seul point, récolté à la suite d'un match nul et d'une défaite, sans avoir remporté la moindre victoire jusqu'à présent.