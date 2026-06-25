La sélection marocaine s'est qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 grâce à sa large victoire (4-2) face à Haïti, ce jeudi matin au stade d'Atlanta (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

La rencontre a débuté sous le signe de l’audace haïtienne : dès la 10^e minute, un tir acrobatique de Leni Joseph a été détourné dans ses propres filets par le gardien marocain Yassine Bounou.

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Le sélectionneur iranien estime par ailleurs être « victime d’une injustice dans cette Coupe du monde… et le match contre l’Égypte fera exception ».

Achraf Hakimi a égalisé pour le Maroc à la 39e minute, avant que Wilson Isidore ne redonne l’avantage à Haïti en inscrivant le deuxième but à la 43e minute.

Refusant de rentrer au vestiaire en retard, les Lions de l’Atlas ont immédiatement réagi : Ismail El-Sibari a égalisé juste avant la mi-temps (45^e+1).

En seconde période, les Lions de l’Atlas ont finalement doublé la mise par les entrants Sofiane Rahimi (78^e) et Yassine Jassim (89^e), concluant une victoire 4-2 malgré plusieurs occasions manquées qui auraient pu alourdir le score.

Un match très attendu

Grâce à ce succès, les Lions de l’Atlas terminent à la deuxième place du groupe C, juste derrière le Brésil, meilleur au goal average, les deux équipes comptant 7 points.

Le Maroc affrontera en seizièmes de finale le premier du groupe F (Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie), tandis que le Brésil – vainqueur 3-0 de l’Écosse – rencontrera le deuxième de cette poule.

Les Pays-Bas, leaders avec quatre points, sont donc virtuellement qualifiés pour défier le Maroc au tour suivant, à condition de conserver leur première place. Le Japon, deuxième au goal average (quatre points également), pourrait quant à lui retrouver la Seleção.



