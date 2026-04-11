Les supporters d’Al-Ittihad ont tenu à marquer les esprits à la veille du coup d’envoi de la campagne asiatique de leur équipe, malgré les récents revers.

Éliminé en demi-finale de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées après une défaite surprise contre Al-Khuloud, puis battu 3-4 par Neom mercredi lors de la 29e journée de la Saudi Pro League, le club a malgré tout pu compter sur le soutien indéfectible de ses supporters.

Malgré ces revers, le journaliste Alaa Saeed a diffusé sur son compte officiel X des vidéos des préparatifs des supporters, destinés à booster le moral des joueurs avant le coup d’envoi de la compétition continentale.

Mardi prochain, l’équipe affrontera Al-Wahda (Émirats arabes unis) au stade Prince Abdullah Al-Faisal, à l’occasion des huitièmes de finale de la compétition continentale.

À lire aussi : Vidéo... Les joueurs de l’Ittihad Jeddah se rebellent contre Conceição avant leur voyage en Asie

Le journaliste saoudien a diffusé des images des fans confectionnant des banderoles à l’entrée du centre d’entraînement, afin que les joueurs les aperçoivent ce samedi, 72 heures avant le coup d’envoi de la campagne asiatique.

On pouvait y lire des messages tels que « Nous croyons en vous », « Redonnez-nous notre gloire », « C’est votre chance » ou encore « Nous sommes derrière vous jusqu’au bout ».

Le journaliste a également révélé que les fans avaient installé drapeaux, slogans et messages d’encouragement au sein du centre d’entraînement, afin de les déployer durant la séance du samedi et de pousser les joueurs à conquérir le titre continental.

Le club avait par ailleurs annoncé vendredi dernier l’ouverture des tribunes au public lors de la séance de samedi, afin de booster le moral des joueurs avant le coup d’envoi de leur campagne asiatique.

Rappelons que l’Al-Ittihad n’a plus remporté le titre asiatique depuis 21 ans, plus précisément depuis sa deuxième et dernière victoire en 2005.