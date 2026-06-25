Leroy Sané a ouvert le score très tôt pour l'équipe d'Allemagne face à l'Équateur, ce jeudi soir, lors de la troisième journée du groupe 5 de la Coupe du monde 2026.

Il n’a fallu que 1 minute et 49 secondes à Sané pour ouvrir le score, ce qui fait de lui le deuxième but le plus rapide de l’histoire de la Mannschaft en Coupe du monde, juste derrière celui d’Ernst Lener, inscrit dès la première minute contre l’Autriche en 1934.









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Les Allemands, déjà auteurs d’une domination offensive marquée, deviennent ainsi la première équipe du tournoi à franchir la barre des dix buts.

Une polémique arbitrale a toutefois éclaté : juste avant l’ouverture du score, les Equatoriens avaient réclamé une faute après que le milieu allemand Aleksandar Pavlović eut levé le pied trop haut, heurtant le visage de Pedro Vitti. L’arbitre a finalement validé le but.



