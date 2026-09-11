Vidéo : malgré la victoire, l'histoire d'une erreur d'arbitrage qui a privé Ivan Toney d'un triplé historique

Une erreur d'arbitrage a privé l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, d'inscrire un triplé historique dans les filets d'Al-Hazm en Roshn Saudi League.

Al-Ahli s'est imposé face à Al-Hazm sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi, au stade Al-Inma de Djeddah, à l'occasion de la septième journée de la Roshn League.

La rencontre a été marquée par le brio de l'attaquant anglais Ivan Toney, qui a inscrit un doublé, dont l'un sur un penalty qu'il a lui-même obtenu, tout en manquant un autre penalty qu'il avait également provoqué.

L'expert en arbitrage Mohamed Kamal Richa a affirmé que Toney méritait d'obtenir un troisième penalty, à environ 10 minutes seulement de la fin du match, mais l'arbitre ne l'a pas accordé.

Richa a déclaré dans des propos au journal saoudien « Al-Riyadiah » : « Il y a un penalty non accordé en faveur d'Al-Ahli à la 81e minute. »

Il a précisé : « Ivan Toney a été retenu par Mory Konaté, le joueur d'Al-Hazm, et le fait que l'arbitre se soit dirigé vers l'écran de la VAR pour révision avant de revenir sans l'accorder est une décision erronée. »

Ce penalty, s'il avait été accordé, aurait offert à Ivan Toney un record historique, puisqu'il aurait provoqué l'obtention de 3 penalties dans un même match, un fait rare dans le monde du football.

C'est très probablement l'attaquant anglais qui aurait tiré ce penalty, et en cas de but, il aurait signé son deuxième triplé lors des 7 premières journées de la Roshn Saudi League, un chiffre également exceptionnel.

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Toney aurait également atteint son 11e but lors des 7 premières journées de la Roshn League, un chiffre sans précédent, sachant que le meilleur total appartenait à l'attaquant syrien Omar Al-Somah avec Al-Ahli, avec 10 buts, lors de la saison 2016-2017.

Rappelons qu'Ivan Toney reste le meilleur buteur du championnat saoudien lors de la saison en cours avec 10 buts, après 7 journées, avec 6 buts d'avance sur son poursuivant le plus proche.