Al Hilal a subi sa première défaite en matchs amicaux avant le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027, malgré la participation de sa nouvelle star néerlandaise Crysencio Summerville.

Al Hilal s'est incliné face au MC Alger sur le score de 0-2, lors de la rencontre qui les a opposés, ce mercredi, dans le cadre du troisième match amical du club saoudien durant son stage à l'étranger en Autriche.

Sofiane Bayazid a ouvert le score pour le champion du championnat algérien à la 30e minute, après un corner repoussé sur sa ligne par le milieu de terrain serbe Sergej Milinković-Savić, avant que Bayazid ne renvoie le ballon dans les filets vides.

À la 60e minute, Mohamed Benkhemassa a ajouté le second but, après une frappe surpuissante de l'extérieur de la surface de réparation, que le gardien remplaçant Mohammed Al Rubaie n'a pas réussi à détourner.

Après ce but, la rencontre a été interrompue quelque temps, en raison de fumigènes lancés par les supporters algériens en signe de célébration, selon ce qu'a révélé le journal saoudien « Arriyadiyah ».

La rencontre a été marquée par la participation des deux latéraux Mohamed Mahzari comme titulaire et Mohammed Al Sarnouh comme remplaçant, pour la première fois, après leur transfert à Al Hilal en provenance respectivement d'Al Taawoun et d'Al Fateh, durant l'actuel mercato estival.

L'ailier néerlandais Crysencio Summerville a également pris part au match comme remplaçant en seconde période, pour la première fois aussi, après avoir été recruté en provenance de West Ham United, mais il n'a pas réussi à sauver le club saoudien de la défaite.

Il s'agit ainsi de la première fois qu'Al Hilal perd en amical avant le début de la nouvelle saison, après avoir battu l'autrichien Sturm Graz sur le score de 2-1, puis les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur un doublé sans réponse.

Le club saoudien conclura ses matchs de son stage en Autriche le 3 août prochain, lorsqu'il affrontera Al Ahli du Qatar, avant de rentrer dans la capitale saoudienne Riyad.