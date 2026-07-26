Loin des parquets de basket-ball et de la pression de la préparation pour la nouvelle saison, la star française Victor Wembanyama a profité de ses vacances estivales d'une manière différente, en dévoilant sa passion pour le football lors d'une apparition remarquée qui a captivé les fans sur les réseaux sociaux.

Wembanyama est apparu lors d'un match de football amical dans la ville américaine de Houston, vêtu du maillot du Paris Saint-Germain, dans une scène qui a suscité un large engouement après la diffusion de vidéos de ses gestes techniques sur les plateformes sociales.

Le joueur des San Antonio Spurs, qui mesure 2,24 mètres, a participé à cette rencontre disputée au complexe « Katy Sports Complex », où il a surpris l'assistance par ses touches techniques, malgré sa réputation de l'une des figures les plus marquantes de la NBA.

Selon ce qu'a rapporté le journal Le Parisien, Wembanyama a inscrit deux buts au cours de la rencontre, dont un but sur une frappe puissante du pied droit, qu'il a célébré en croisant les bras sur sa poitrine, à la manière de la star française Kylian Mbappé. Il a également montré des qualités individuelles remarquables, parmi lesquelles le dribble en « roulette ».

Le joueur a quitté la pelouse sous les applaudissements de l'assistance, qui s'est empressée de prendre des photos et des vidéos, avant que plusieurs personnes ne prennent des photos souvenirs avec lui.

Cette apparition intervient quelques jours après que Wembanyama a prolongé son contrat avec les San Antonio Spurs pour une durée de cinq ans, dans le cadre d'un accord dont la valeur est estimée à environ 220 millions d'euros.

Malgré sa participation à ce match de football, la raison de sa présence à Houston est liée à la poursuite de ses entraînements spécifiques en basket-ball, puisqu'il suit, pour la deuxième année consécutive, des séances d'entraînement avec la légende de la NBA Hakeem Olajuwon, double champion de la ligue.

Wembanyama est connu pour sa passion du football, lui qui a déjà assisté à la finale de la Coupe du monde 2026 remportée par l'Espagne, et qui a également participé l'été dernier à un match amical dans la ville de Tokyo, au cours duquel il a inscrit un but sur coup franc direct.

Le capitaine de l'équipe de France de basket-ball devrait retrouver les Bleus fin août prochain, lorsqu'il disputera deux matchs amicaux face à la Serbie, avant de reprendre le parcours des éliminatoires qualificatives pour la Coupe du monde 2027.

À lire aussi :

Une nouvelle date pour trancher : rebondissement inattendu dans le dossier de la crise entre Vinicius et le Real Madrid