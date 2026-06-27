Vidéo : Mahmoud Saber inscrit un but historique pour l'Égypte en Coupe du monde

Mahmoud Saber, milieu de terrain de l’équipe nationale égyptienne, a inscrit un but historique pour les Pharaons lors de la Coupe du monde.

Sa réalisation, intervenue dès la 5^e minute du match contre l’Iran lors de la troisième journée de la phase de groupes, est désormais le but le plus rapide de l’histoire des Pharaons en Coupe du monde.





Selon le site « Stats Foot », Mahmoud Saber (24 ans et 10 mois) devient le deuxième plus jeune buteur de l’histoire égyptienne en Coupe du monde, juste derrière Abdel Rahman Fawzi (24 ans et 9 mois).

Il s’agissait de la première participation de Mahmoud Saber à un match de Coupe du monde.

Avant le coup d’envoi de la troisième journée, les Pharaons caracollent en tête du groupe G avec 4 points et assurent ainsi leur qualification pour les seizièmes de finale.

Il s’agit de la première qualification des Pharaons pour le deuxième tour de l’histoire de leur participation à la Coupe du monde, puisqu’ils avaient déjà pris part à trois éditions au cours desquelles ils avaient été éliminés dès le premier tour.



