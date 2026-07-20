Vidéo : Madrid se pare d'or pour un accueil légendaire réservé aux champions d'Espagne

La sélection espagnole est rentrée au pays avec la Coupe du monde 2026, quelques jours seulement après avoir conquis son deuxième titre de l’histoire aux dépens de l’Argentine en finale. Dès les premiers instants de l’arrivée de la délégation de « La Roja », les célébrations ont commencé parmi les supporters espagnols, qui se préparent à vivre des journées exceptionnelles pour fêter leurs héros.

Le quotidien espagnol Marca a diffusé une vidéo de l’arrivée de la délégation : on y voit le capitaine Rodri descendre de l’avion, la Coupe du monde à la main, tandis que le sélectionneur Luis de la Fuente se tient à ses côtés, une image qui a immédiatement captivé les supporters venus accueillir les champions.









Le journal a dévoilé les coulisses des festivités organisées par la Fédération espagnole : les joueurs bénéficieront d’un accueil populaire grandiose, à l’image de ce qui se passe après chaque titre majeur remporté par la sélection. Le cortège de la victoire débutera le lundi 20 juillet, offrant ainsi aux supporters l’occasion de faire la fête aux côtés de leurs stars.

Le cortège débutera par une série de visites protocolaires dans les institutions madrilènes, avant de converger vers la mythique place de Cibeles, transformée pour l’occasion en scène à ciel ouvert où le public pourra célébrer ses champions au cœur d’une ambiance populaire et festive.

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Les festivités ne s’arrêteront pas là : la sélection espagnole a annoncé la participation de plusieurs stars de la chanson à la cérémonie, parmi lesquelles Ardi Bogota, Aitana, Ana Mina, Lola Indigo et Viva Suiza, avec la promesse d’autres surprises qui seront dévoilées au fil de la célébration.

Les artistes ont d’ores et déjà fait part de leur enthousiasme sur les réseaux sociaux. Ana Mena, en référence à sa dernière collaboration avec Lola Indigo, a adressé un message clair : « Cette soirée est entièrement pour vous », rappelant que la fête dépassera le simple cadre sportif pour devenir une célébration nationale des champions du monde.