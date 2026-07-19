Vidéo : Madonna, Bieber et Shakira émerveillent le public… Le secret de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde

La finale de la Coupe du monde 2026 s'est muée en une véritable fête planétaire dépassant le cadre du football. Une constellation de stars internationales de la musique a volé la vedette lors du show de la mi-temps, offrant un moment exceptionnel où sport et spectacle se sont répondus sous les yeux de milliers de spectateurs au stade « New York-New Jersey », et devant des millions de téléspectateurs à travers le monde.

La star mondiale de la pop Madonna, accompagnée de Justin Bieber, Shakira et du groupe BTS, a animé le show de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde 2026. Les artistes ont enchaîné les performances et suscité l’enthousiasme du public.

Madonna a interprété son tube « Music » dans un show spectaculaire, semblant surgir des tunnels sous la pelouse, tandis que Justin Bieber, BTS et Shakira ont enflammé le public avec des prestations qui ont maintenu l’ambiance festive.

La pop star colombienne Shakira a de nouveau partagé la scène avec le musicien nigérian Burna Boy, comme lors de la cérémonie d’ouverture à Mexico un mois plus tôt.

Leur collaboration « Dai Dai », déjà en tête des classements mondiaux, s’est imposée comme l’un des hymnes de la compétition, repris par les supporters dans tous les stades.

Ce show a aussi marqué le grand retour de BTS sur les devants de la scène, après une pause de trois ans liée au service militaire obligatoire des membres en Corée du Sud. Le groupe poursuit actuellement une tournée mondiale de 85 dates pour consolider sa présence sur la scène musicale internationale.

Chris Martin, le chanteur principal de « Coldplay », a supervisé l’organisation de la mi-temps, consacrée au soutien du « Fonds FIFA Global Citizen pour l’éducation » (FIFA Global Citizen Education Fund), une initiative visant à collecter 100 millions de dollars (73 millions de livres sterling) afin de financer des programmes éducatifs destinés aux enfants du monde entier.

Le show de la mi-temps a été précédé d’une cérémonie de clôture spectaculaire, riche en numéros artistiques. La chanteuse et actrice américaine Jennifer Hudson a ouvert la soirée en interprétant l’hymne national américain, accompagnée d’un orchestre live.

Le créateur de contenu IShowSpeed a ensuite ouvert la cérémonie sur la pelouse du stade New York-New Jersey, accompagné de percussionnistes et de danseurs aux tenues colorées.

Nicole Scherzinger, Robbie Williams et la chanteuse italienne Laura Pausini ont ensuite uni leurs voix pour un medley énergique, avant que le rappeur américain Post Malone ne fasse monter la température avec son tube « Wow ».

Une fois les performances achevées, l’acteur américain Tom Cruise a pris la parole pour présenter la rencontre : « Des quatre coins du monde, nous avons assisté à de grands moments et partagé des instants de joie. Le football est un langage sans mots, une force qui unit les peuples. »

De son côté, la chanteuse italienne Laura Bozzini a exprimé sa joie de participer à la cérémonie de clôture, affirmant à la BBC ressentir un « immense enthousiasme » et une « fierté » à l’idée de chanter aux côtés de Robbie Williams et de Nicole Scherzinger.

Elle a ajouté : « Quand Robbie Williams m’a invitée à chanter avec lui, j’ai eu des frissons dans tout le corps, car c’est l’un de mes chanteurs, auteurs-compositeurs et artistes préférés. »