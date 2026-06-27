Mohamed Al-Owais, le gardien de l’équipe d’Arabie saoudite, a réalisé une parade décisive lors du match face au Cap-Vert, en Coupe du monde 2026, en repoussant une attaque dangereuse.

Les deux équipes s’affrontaient ce samedi au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

À la 74^e minute, le Cap-Vert a failli ouvrir le score lorsque l’un de ses joueurs s’est présenté seul face au but d’Al-Owais.

Malgré l’angle fermé, le gardien a plongé avec précision pour repousser le ballon d’une parade réflexe, concédant ainsi un corner.

Dès que le ballon est sorti, plusieurs coéquipiers se sont précipités pour célébrer avec lui cet arrêt décisif, qui a préservé le score nul.

Al-Owais a confirmé son excellent niveau tout au long de la compétition, avec déjà neuf parades face à l’Uruguay et quatre contre l’Espagne, malgré la défaite 4-0.

À noter que le gardien a vécu une soirée historique, disputant son septième match avec l’équipe d’Arabie saoudite en Coupe du monde. Il devient ainsi le deuxième gardien ayant joué le plus de rencontres avec les « Verts » dans l’épreuve, derrière Mohammed Al-Dea’yeh (10), et le sixième au classement général.