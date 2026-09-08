Le Real Madrid a entamé son parcours en Ligue des champions par une victoire palpitante face à son hôte, l'Inter Milan, sur le score de deux buts à un, lors du match qui les a opposés ce mardi au stade Santiago-Bernabéu.

Le Real Madrid a ouvert le score à la 14e minute par l'intermédiaire de son attaquant français, Kylian Mbappé. Les Merengues ont mis la pression sur les joueurs de l'Inter et sont parvenus à récupérer le ballon, qui est arrivé jusqu'à Brahim Díaz. Ce dernier a servi Mbappé, lancé dans la surface de réparation, qui a expédié le ballon au fond des filets.









À la 23e minute, Valverde a inscrit le deuxième but, à la suite d'une grossière erreur du gardien Josep Martínez, qui a tenté de le dribbler dans sa surface de réparation, mais Federico a intercepté le ballon d'une seule touche pour le pousser au fond des filets.









Quant à l'unique but de l'Inter Milan, il est survenu à la 77e minute par l'intermédiaire de Carlos Augusto, sur un centre qu'il a directement dévié dans les filets.









Le Real Madrid a récolté ses trois premiers points dans son parcours européen cette saison, occupant la cinquième place à la différence de buts derrière Manchester City, leader, tandis que l'Inter est resté sans le moindre point.

La rencontre a été marquée par une prestation éclatante des gardiens de but. Thibaut Courtois a privé l'Inter Milan de plusieurs buts tout faits, notamment en première période, pour être l'un des principaux artisans de la victoire de ce soir.

De l'autre côté, Martínez a repoussé plusieurs buts tout faits du Real Madrid, notamment en seconde période, mais il a été à l'origine d'un but que l'Inter a payé cher.

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