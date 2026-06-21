La sélection tunisienne a officiellement dit adieu à la Coupe du monde 2026 après une défaite sans appel face au Japon (4-0), lors de la deuxième journée du groupe F, match qui marquait le 1 000^e de l’histoire de la Coupe du monde.

Déterminée à se rattraper après sa lourde défaite 5-1 contre la Suède lors de la première journée, la Tunisie abordait la rencontre avec un seul mot d’ordre : la victoire. Cependant, les « Aigles de Carthage » ont été cueillis à froid dès la 4^e minute par Daichi Kamada.

Les Tunisiens ont contesté la validité de la réalisation, estimant que Kamada avait poussé avant de tirer, mais l’arbitre a confirmé le but.



Les Japonais ont maintenu leur emprise et, à la 31^e minute, Ayase Ueda a doublé la marque d’une frappe puissante des 20 mètres qui a battu le gardien Aymen Dahmane.



En seconde période, les difficultés des Tunisiens se sont poursuivies : Junya Ito a inscrit le troisième but à la 69e minute, bien servi par Ueda.



Enfin, Ouda a conclu le festival d’une tête précise à la 83e minute, réalisant ainsi un doublé.



Les Tunisiens n’ont jamais réussi à se montrer réellement dangereux devant le but japonais, tandis que les « Samouraïs » ont dominé la majeure partie de la rencontre, exploitant leur supériorité technique et la grande confiance affichée par leurs joueurs.

Il s’agit de la deuxième défaite consécutive des Aigles de Carthage dans la compétition, après un revers 5-1 face à la Suède lors du match d’ouverture. La Tunisie reste donc bloquée à zéro point et est mathématiquement éliminée avant même la dernière journée.

Cette rencontre a aussi marqué les débuts difficiles de l’entraîneur français Hervé Renard, nommé il y a quelques jours pour succéder à Sabri Lamouchi et tenter de redresser la barre.

De leur côté, les Japonais, qui totalisent désormais quatre points, ont consolidé leurs chances de qualification pour le tour suivant, confirmant ainsi leur supériorité lors de ce match historique, le 1 000e de l’histoire des phases finales de la Coupe du monde.