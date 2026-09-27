Vidéo : loin du tartan et de la crise avec l'entraîneur, une raison inattendue à l'absence de Mohamed Salah face au Soudan du Sud

Un journaliste égyptien a révélé une nouvelle explication à l'absence de Mohamed Salah, la star de Trabzonspor, face au match entre l'Égypte et le Soudan du Sud, prévu mardi prochain dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

La Fédération égyptienne de football a annoncé que Salah manquerait le prochain match, à la suite d'un accord avec le staff technique, en raison de la pelouse « Tartan » du stade.

Mais le journaliste Mohamed Chabana a affirmé que le match de l'équipe d'Égypte face à l'Angola, censé être une célébration des performances de l'Égypte à la Coupe du monde, s'est déroulé dans une atmosphère tendue en raison des déclarations de Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe nationale, avant la rencontre, au sujet de Mohamed El Shenawy, qu'il avait décrit comme étant « fini » au moment de son intégration à l'équipe nationale.

Chabana a déclaré, dans des propos tenus au cours de l'émission « Number One » diffusée sur la chaîne « CBC » ce dimanche soir : « Le match contre l'Angola s'est soudainement transformé d'une rencontre de célébration de l'exploit de l'équipe d'Égypte, en résultats et en jeu, à la Coupe du monde, en un match tendu à cause des déclarations de Hossam Hassan la veille de la rencontre au sujet de Mohamed El Shenawy. »

Il a ajouté : « Je ne suis pas convaincu par l'absence des joueurs lors des matchs disputés sur des terrains en gazon synthétique par crainte de blessure ou d'un impact sur le genou. Si tel était le cas, la Fédération internationale n'aurait pas autorisé la tenue de matchs sur ces terrains. »

Il a poursuivi : « Ce qui a circulé selon quoi Mohamed Salah ne disputera pas le match contre le Soudan du Sud par crainte de blessure n'est pas exact, tout comme il est faux d'affirmer que sa non-participation est due à sa colère à la suite du remplacement lors du match face à l'Angola. »

Il a dévoilé une raison inattendue, en déclarant : « Hani Abou Rida, le président de la Fédération égyptienne, s'est mis d'accord avec Mohamed Salah avant le match contre l'Angola sur le fait qu'il ne disputerait pas la rencontre face au Soudan du Sud, à cause de son fils Leel, d'autant plus qu'il y a certains vaccins que le joueur aurait dû recevoir avant de voyager. Mais par crainte pour son fils, il a demandé à être dispensé de la rencontre, car il passera deux jours avec lui, surtout que l'enfant a une immunité faible et qu'un virus se propage actuellement au Soudan du Sud. »







