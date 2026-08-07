Vidéo : ligaments déchirés et cartilages brisés, une blessure effroyable met fin à la saison d'une star de Liga avant même qu'elle ne commence

Getafe a reçu un coup dur à quelques jours seulement du coup d'envoi du championnat d'Espagne, après que les examens médicaux ont révélé une grave blessure contractée par son attaquant Christantus Uche lors du match amical face à Monaco. Une intervention chirurgicale s'avère nécessaire et il manquera l'intégralité de la saison 2026-2027.

Selon le quotidien espagnol « As », l'IRM que le joueur a passée le lendemain de la rencontre a révélé de multiples déchirures au genou droit, touchant les ligaments et les ménisques. Une blessure qui nécessite une opération dans les prochains jours, avant d'entamer une longue phase de rééducation et de convalescence.

Une tragédie

La blessure est survenue dans les dernières minutes du match amical qui opposait Monaco à Getafe au stade Louis-II, alors que le club espagnol tentait d'égaliser après s'être retrouvé mené d'un but.

Uche s'est élancé balle au pied sur le côté gauche pour tenter de mener une attaque tardive, avant que le Français Christian Mawissa n'intervienne durement pour l'arrêter.

Ce tacle a provoqué une torsion violente de la jambe droite du joueur, une scène qui a suscité l'inquiétude parmi les joueurs des deux équipes ainsi que les staffs techniques et médicaux.

L'attaquant nigérian n'a pas pu poursuivre la rencontre : le staff médical de Getafe est intervenu rapidement, avant que le joueur ne quitte la pelouse sur une civière.

Bien que l'évaluation initiale communiquée par Getafe après le match ne faisait état que d'une simple « contusion » pour Uche, les résultats des examens ultérieurs ont dissipé tout espoir d'une blessure bénigne, en révélant de graves lésions au niveau des composantes du genou.

Une saison entière hors des plans

La nature de la blessure signifie qu'Uche sera absent de Getafe durant toute la saison 2026-2027, un coup qui intervient à un moment particulièrement délicat aussi bien pour le joueur que pour le club.

L'attaquant abordait cette nouvelle saison comme une étape importante de son parcours avec le club madrilène, après y être revenu à l'issue de son prêt la saison passée, avec l'espoir de constituer l'un des éléments clés du projet de Getafe, d'autant plus que le club se prépare à vivre une nouvelle aventure européenne en participant à la Ligue Conférence.

Mais la blessure a bouleversé tous ces calculs et a placé le staff technique face à une crise précoce, à une semaine seulement du coup d'envoi du championnat d'Espagne.

Un choc psychologique pour le joueur

Les répercussions de la blessure ne se limitent pas à l'aspect physique : Uche traverse un moment psychologique difficile depuis qu'il a pris connaissance de l'ampleur des dommages subis par son genou, selon « As », qui a indiqué que le joueur a accueilli la nouvelle de sa longue absence avec un grand choc.

L'attaquant nigérian entame désormais un parcours de soins et de rééducation éprouvant, qui débute par l'opération chirurgicale, avant d'entrer dans un long programme de remise en forme, à un moment où il se préparait à débuter la saison avec Getafe et à disputer l'échéance européenne.