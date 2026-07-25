Al-Ittihad a poursuivi sa série de victoires lors des matches amicaux disputés dans le cadre de son stage à l'étranger, avant le début de la nouvelle saison de football 2026-2027.

Al-Ittihad s'est imposé face au club espagnol de Las Palmas sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi, dans le cadre du deuxième match amical des « Tigres » durant leur stage à l'étranger dans la ville espagnole de Marbella.

L'ailier français Moussa Diaby a ouvert le score pour Al-Ittihad à la 15e minute de jeu, après s'être élancé du côté droit avant de se retrouver seul face au but du club espagnol et de loger le ballon au fond des filets.

Dès le début de la seconde période, plus précisément à la cinquième minute, l'ailier portugais Roger Fernandes a inscrit le deuxième but du club saoudien, quasiment de la même manière, après s'être élancé du côté droit et avoir logé le ballon au fond des filets.

Quant à l'unique but de Las Palmas, il est survenu à la 77e minute de jeu, sur une frappe puissante venue de l'extérieur de la surface de réparation, qui a heurté le pied de Mohammed Bernaoui et a trompé le gardien remplaçant Mohammed Al-Absi.

La rencontre a été marquée par l'expulsion d'un joueur de Las Palmas à la 23e minute, en raison d'une agression sur Moaz Faqihi, joueur d'Al-Ittihad, sans ballon, avant l'expulsion de Farha Al-Shamrani dans les dernières minutes.

L'Allemand Jens Wissing, le directeur technique d'Al-Ittihad, a débuté la rencontre avec une composition constituée des éléments titulaires, avant de faire entrer les joueurs remplaçants en seconde période.

Cette victoire est devenue la deuxième consécutive des « Tigres » lors du stage espagnol, après le succès obtenu lors du premier match amical aux dépens du club sud-africain des Orlando Pirates sur le score de 3-2, mardi dernier.

« Al-Amid » disputera son dernier match du stage espagnol de Marbella le 30 juillet, lorsqu'il affrontera le Real Majorque, avant de rentrer à Djeddah.

Le premier match officiel du club saoudien lors de la nouvelle saison se déroulera face au club émirati d'Al-Jazira, dans le barrage qualificatif pour la Ligue des champions d'Asie Élite, le 11 août prochain.