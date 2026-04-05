Vidéo : les supporters quittent le stade puis reviennent… 3 minutes dramatiques lors du match West Ham-Leeds

Le match opposant West Ham à Leeds United, disputé ce dimanche soir au stade olympique de Londres en quarts de finale de la FA Cup, a été particulièrement palpitant, notamment pendant le temps additionnel.

Leeds United a pris l'avantage grâce à deux buts de Tanaka et Calvert-Lewin (sur penalty) aux 26e et 75e minutes, ouvrant ainsi la voie vers les demi-finales.

Dans les dernières minutes du match, les supporters de West Ham ont quitté le stade, convaincus qu'il n'y avait plus d'espoir de revenir au score avec deux buts de retard.

Mais le miracle s'est produit en seulement 3 minutes, lorsque West Ham a égalisé en marquant deux buts à la 90+3e et à la 90+6e minute par Matheus Fernandes et Axel Disasi.

Lorsque certains supporters qui avaient quitté les lieux ont entendu les cris de ceux restés dans le stade après le premier but, ils sont revenus pour assister à l'égalisation depuis les tribunes, au milieu de la joie déchaînée des Hammers.

Le match s'est prolongé en prolongation, et la remontada a failli être complète après que Valentin Castellanos ait inscrit le troisième but de West Ham, mais celui-ci a été annulé par la VAR pour hors-jeu.

Rien n'a changé pendant les prolongations, et les deux équipes se sont retrouvées aux tirs au but, qui ont souri à Leeds United (4-2).

Leeds United est ainsi le dernier qualifié pour les demi-finales de la FA Cup, après Manchester City, Chelsea et Southampton.