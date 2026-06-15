Vidéo : Les supporters japonais émerveillent à nouveau le monde entier face aux Pays-Bas

Les supporters japonais ont attiré tous les regards lors du match opposant leur équipe nationale aux Pays-Bas, dimanche soir, pour le coup d’envoi de leur parcours dans la Coupe du monde 2026.

Les Japonais ont arraché un match nul spectaculaire (2-2) face aux Néerlandais dimanche soir à Arlington (Texas), lors de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Selon le journal britannique The Sun, ces fans ont été salués comme les « meilleurs du tournoi » après un geste qui les a propulsés parmi les plus populaires de la planète football.

Daichi Kamada a inscrit l’égalisation spectaculaire à la 89^e minute, sauvant ainsi l’équipe asiatique d’une défaite lors de ce match d’ouverture.

Si ce deuxième but a déclenché l’enthousiasme des fans nippons, ces derniers ont ensuite pris le temps de nettoyer intégralement les tribunes.

Ils étaient munis de sacs-poubelles bleus et ont sillonné les tribunes pour ramasser les déchets.

Cette pratique, devenue leur marque de fabrique, avait déjà été observée lors des Coupes du monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar.

Des images de cette scène ont circulé sur les réseaux sociaux, poussant de nombreux autres supporters à rendre hommage à leur exemple.

L’un d’eux a commenté : « Les meilleurs supporters du monde. Je suis tellement heureux qu’ils soient dans ma ville. »

Un autre a commenté : « J'adore la culture japonaise. C'est une culture respectueuse, mature et attentionnée envers les autres. »

Un troisième a ajouté : « Tout mon respect aux superbes supporters japonais. Ils font toujours ça quand ils voyagent à l’étranger. »

Un quatrième a souligné : « Un simple geste, mais qui témoigne de la fierté que le peuple japonais emporte avec lui partout dans le monde. »

Enfin, un dernier conclut : « Les Japonais sont un modèle de raffinement. »







