Les supporters du Barça ont enflammé l'ambiance du Clasico face au Real Madrid, qui se jouera ce soir au Camp Nou, dans le cadre du championnat d'Espagne.

Le Barça occupe la tête du classement de la Liga avec 27 points, tandis que le Real Madrid est troisième avec 21 points.

Le parcours en Liga reste encore long, mais l'occasion est belle pour le Barça, leader du championnat, de creuser l'écart, ce qui fait de ce Clasico une véritable finale face à un Real Madrid qui vacille au bord de l'effondrement et qui a besoin des points de cette rencontre pour revenir en force dans la course.

Le journal « Sport » a publié une vidéo des supporters du Barça aux abords du stade, en train d'encourager leur équipe avant de rejoindre les tribunes.

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Les supporters ont brandi une banderole provocatrice à l'encontre du Real Madrid sur laquelle était écrit : « Ton enfer, c'est le Blaugrana ».



