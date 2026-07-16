Vidéo. Les supporters de Beşiktaş ont interrompu la cérémonie de présentation de Trossard en scandant de manière frénétique : « On veut Salah ! »

Lors de la présentation officielle du Belge Leandro Trossard, fraîchement arrivé en provenance d’Arsenal, les supporters de Beşiktaş ont détourné l’attention en réclamant à cor et à cri la venue de la star égyptienne Mohamed Salah.

Des milliers de supporters présents pour accueillir Trossard, arrivé en provenance d’Arsenal, ont soudainement entonné des chants à la gloire de l’Égyptien, scandant « Ya Allah, Bismillah… Mohamed Salah ! » dans un appel explicite à la direction du club durant le mercato estival.

Ces chants ininterrompus ont momentanément déstabilisé les responsables de la cérémonie, avant que la direction du club ne rétablisse le programme dans une atmosphère festive, symbole des attentes élevées des supporters après le renforcement de l’effectif.

Ces acclamations surviennent alors que Rami Abbas, l’agent de Mohamed Salah, se trouve en Turquie, tandis que plusieurs clubs turcs, dont Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş, sont régulièrement cités parmi les prétendants du capitaine des Pharaons, en fin de contrat avec Liverpool.

Mohamed Salah bénéficie d’une immense popularité en Turquie, où son nom a déjà été évoqué pour un éventuel transfert, sans compter l’intérêt persistant de formations italiennes et saoudiennes.

Les acclamations ont surpris le président du Beşiktaş, Serdal Adalı, présent sur le podium ; il a réagi par un sourire, une image immédiatement relayée sur les réseaux sociaux.