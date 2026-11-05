Les supporters d'Al-Ahli n'ont pas oublié l'Allemand Matthias Jaissle, malgré son départ de la tête de l'équipe au début de la saison en cours, puisque les appels à son retour sont revenus sur le devant de la scène, après que son nom a récemment été associé à un possible départ de Newcastle United, en Angleterre, sur fond de résultats décevants.

Ces mouvements au sein des supporters interviennent à un moment où Al-Ahli traverse une période d'instabilité sous la direction du Néerlandais Marino Pušić, qui n'est pas encore parvenu à imposer son emprise technique sur l'équipe, au milieu de critiques croissantes liées aux résultats et aux problèmes techniques et disciplinaires qui ont accompagné sa période.

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Dans une vidéo relayée sur la plateforme « X », le compte Instagram de Jaissle est apparu, inondé de commentaires de supporters d'Al-Ahli, qui ont demandé à l'entraîneur allemand de revenir à Djeddah et de reprendre les rênes de l'équipe, dans une scène qui reflète l'attachement persistant d'une partie des supporters à son précédent passage avec le club.

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Jaissle avait quitté Al-Ahli au début de la saison en cours, après avoir payé la clause libératoire de son contrat, d'un montant de 12,5 millions d'euros, afin de prendre les rênes techniques de Newcastle United, Al-Ahli entamant ensuite une quête d'un remplaçant qui s'est conclue par la signature de Pušić.

Mais l'expérience de l'entraîneur néerlandais ne s'est pas déroulée conformément aux attentes des supporters, puisque les résultats ont décliné et que des problèmes techniques et disciplinaires sont apparus, ce qui a entraîné une intensification des appels à son limogeage et a ouvert la porte à la circulation de noms d'entraîneurs susceptibles de lui succéder.

Et bien que Jaissle soit associé à un départ de Newcastle en raison des résultats, son retour à Al-Ahli demeure un simple vœu des supporters, et il n'existe aucun indice officiel de l'existence de négociations entre les deux parties.

Entre les messages implorants sur les réseaux sociaux et la crise actuelle du staff technique, la question demeure : le désir des supporters du club se transformera-t-il en réalité, ou le retour de l'entraîneur allemand restera-t-il un simple rêve ?