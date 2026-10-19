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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Vidéo : les supporters d'Al Ahly n'en finissent pas de critiquer Posecic

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
M. Pusic
Arabie saoudite
Pays-Bas

Que s'est-il passé après la rencontre ?

La victoire palpitante décrochée par Al-Ahli Saudi face à Al-Feiha sur le score de 3-2 n'aura pas suffi à apaiser la colère des supporters d'« Al-Raqi », qui ont lancé des chants hostiles à l'entraîneur croate Marino Pusic, scandant la formule « Pusic out » au cours de la rencontre qui a opposé les deux équipes, lundi soir, dans le cadre de la dixième journée du championnat saoudien Roshn.

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Ces chants ont retenti malgré la réussite d'Al-Ahli, qui a arraché la victoire au terme d'une confrontation palpitante, marquée par la prestation étincelante de l'Ukrainien Artem Bondarenko, auteur de deux buts, auxquels s'ajoute celui de Firas Al-Buraikan sur penalty, permettant à l'équipe d'engranger trois points importants, tandis que la polémique se poursuivait autour des performances de l'entraîneur et de sa capacité à mener l'équipe vers les ambitions de ses supporters.

Les chants « Pusic out » reflètent la persistance d'un mécontentement au sein d'une frange des supporters d'Al-Ahli, qui estiment que les seules victoires ne suffisent pas à trancher le débat sur le niveau technique de l'équipe, d'autant plus qu'ils aspirent à une physionomie plus convaincante et plus stable au cours de la saison en cours.

Les critiques des supporters à l'encontre de Pusic ne sont pas nouvelles, puisqu'il avait déjà été la cible de sifflets et de chants réclamant son départ lors de matchs précédents, y compris à des occasions où Al-Ahli avait obtenu des résultats positifs. La répétition de ces scènes indique que la relation entre l'entraîneur et une partie des tribunes demeure tendue, malgré les tentatives de l'équipe de répondre sur le terrain.

Pusic est confronté à un défi : transformer les victoires en point de départ pour reconquérir la confiance des supporters, d'autant plus qu'Al-Ahli a devant lui des échéances nationales et continentales qui exigent une stabilité technique et des résultats continus.

Entre la joie de la victoire sur Al-Feiha et les chants réclamant son départ, l'entraîneur est reparti avec un message clair : engranger des points ne met pas automatiquement fin à la polémique qui entoure son avenir avec « Al-Raqi ».


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