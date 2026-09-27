



Les Pays-Bas ont décroché leur première victoire dans l'ère du nouveau sélectionneur, l'Espagnol Xavi Hernandez, aux dépens de la Serbie, sur le score de deux buts à un, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche soir, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des nations.









Mees Meerdink a ouvert le score pour les Pays-Bas à la 30e minute sur penalty, mais la Serbie, qui recevait, a égalisé à la 43e minute par l'intermédiaire de Luka Jovic.

Meerdink est revenu pour inscrire le deuxième but des Pays-Bas à la 69e minute, offrant à son équipe 3 précieux points.









Les Pays-Bas ont pris la tête du deuxième groupe de la première voie avec 4 points, dans l'attente du résultat de la rencontre entre la Grèce (3 points) et l'Allemagne (1 point) ce soir, tandis que la Serbie est restée sans le moindre point en bas du classement.









Xavi avait entamé son parcours avec les Pays-Bas par un match nul face à l'Allemagne sur le score de 1-1, lors de la première journée de la Ligue des nations.

La rencontre a été marquée par la première apparition officielle de Jürgen Klopp à la tête du staff technique de la Mannschaft, ainsi que par la première du technicien espagnol Xavi Hernandez avec la sélection néerlandaise.

La journée précédente avait également vu les Grecs réussir à revenir avec une précieuse victoire de l'antre de la Serbie, où ils ont renversé leur retard en une victoire (2-1) dans les dernières secondes de la rencontre, pour s'emparer alors de la tête du groupe avec 3 points.