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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : les Pays-Bas offrent un véritable spectacle lors d’un festival de buts en Suède

Pays-Bas vs Suède
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Samedi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, les Pays-Bas ont dominé la Suède 5-1.

Les Néerlandais n’ont pas attendu longtemps pour ouvrir le score, grâce à un but de Brian Proby dès la 5e minute.

Il a doublé la mise à la 17e minute, offrant aux Néerlandais un avantage de 2-0 à la mi-temps.

La pression néerlandaise s’est poursuivie en seconde période, et Cody Gakpo a inscrit le troisième but des « Moulins à vent » dès la 47^e minute.

Jakpo a ensuite inscrit son deuxième but personnel, le quatrième des « Moulins orange », à la 54e minute.

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Anthony Elanga a réduit l’écart pour la Suède d’une frappe à la 59^e minute.

À la 89e minute, Crisêncio Sammerville a clôturé le festival de buts de l’équipe néerlandaise.

Les Néerlandais totalisent désormais quatre points et occupent la première place du groupe F, tandis que la Suède reste à trois unités, en deuxième position, dans l’attente du résultat de la rencontre Japon-Tunisie.

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