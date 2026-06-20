Vidéo : les Pays-Bas offrent un véritable spectacle lors d’un festival de buts en Suède

Samedi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, les Pays-Bas ont dominé la Suède 5-1.

Les Néerlandais n’ont pas attendu longtemps pour ouvrir le score, grâce à un but de Brian Proby dès la 5e minute.

Il a doublé la mise à la 17e minute, offrant aux Néerlandais un avantage de 2-0 à la mi-temps.

La pression néerlandaise s’est poursuivie en seconde période, et Cody Gakpo a inscrit le troisième but des « Moulins à vent » dès la 47^e minute.

Jakpo a ensuite inscrit son deuxième but personnel, le quatrième des « Moulins orange », à la 54e minute.

Anthony Elanga a réduit l’écart pour la Suède d’une frappe à la 59^e minute.

À la 89e minute, Crisêncio Sammerville a clôturé le festival de buts de l’équipe néerlandaise.

Les Néerlandais totalisent désormais quatre points et occupent la première place du groupe F, tandis que la Suède reste à trois unités, en deuxième position, dans l’attente du résultat de la rencontre Japon-Tunisie.