Le FC Barcelone a poursuivi son parcours parfait en Liga, après avoir signé une victoire écrasante sur la pelouse de Valence sur le score de (5-0) au stade de Mestalla, sous une température dépassant les 35 degrés, permettant au club catalan de conserver son bilan sans faute avec un quatrième succès consécutif et de prendre seul la tête du classement.

Cette victoire est arrivée quelques jours après le carton contre le Rayo Vallecano (5-2), confirmant la puissance offensive du Barça depuis le début de saison, sachant qu'il s'était imposé face à Elche (5-0) en ouverture de son parcours en Liga.

Hansi Flick a fait confiance à Lamine Yamal comme titulaire malgré les doutes qui entouraient sa participation, aux côtés d'Anthony Gordon et Raphinha en attaque, tandis que Rodri disputait pour la première fois une rencontre comme titulaire sous le maillot de l'équipe.

Le Barça n'a pas attendu longtemps pour imposer sa domination, Lamine Yamal ouvrant le score à la 4e minute d'une frappe remarquable de l'extérieur du pied, avant de secouer les filets de nouveau trois minutes plus tard, mais l'arbitre a annulé le but pour hors-jeu, offrant à Valence l'occasion de reprendre son souffle au milieu d'une pression catalane continue.

Et après une série d'attaques, Fermín López a réussi à doubler l'avance du Barça à la 22e minute, après avoir décoché une superbe frappe de l'extérieur de la surface, portant son total à 4 buts cette saison, tandis que Valence a bien failli réduire l'écart par l'intermédiaire de Danjuma, mais le gardien Joan García a repoussé sa tentative avec brio à la 33e minute.

Dès le début de la seconde période, le Barça n'a laissé aucune chance à son adversaire de revenir, Raphinha ajoutant le troisième but à la 50e minute, permettant au club catalan de poursuivre sa domination totale sur le cours de la rencontre et d'accentuer les souffrances des locaux.

Puis ce fut au tour de Pedri d'ajouter le quatrième but, avant que Lamine Yamal ne revienne pour clôturer le festival de buts avec le cinquième, réalisant son doublé personnel lors d'une nouvelle soirée où l'ailier espagnol a brillé de manière remarquable.

Avec cette large victoire, le Barça a poursuivi son début parfait en signant 4 succès en 4 matchs, tandis que Valence est apparu incapable de rivaliser avec son hôte durant la majeure partie de la rencontre, les Blaugranas quittant Mestalla avec un succès net qui renforce leur position de leader et confirme précocement leur volonté de conserver le titre de champion d'Espagne.