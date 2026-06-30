Vidéo : Les Lions de l'Atlas rugissent… Le Maroc se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde aux dépens des Pays-Bas

La sélection marocaine s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant les Pays-Bas aux tirs au but (3-2), ce mardi matin au stade de Monterrey (Mexique). Après un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, les Lions de l'Atlas ont finalement eu le dernier mot.

Les Pays-Bas ont ouvert le score à la 72e minute grâce à Cody Gakpo, la star de Liverpool, mais le Maroc a refusé de baisser les bras : Issa Diop a inscrit le but égalisateur à la 90e+1, entraînant le match en prolongation, puis aux tirs au but, où la chance a souri aux Lions de l'Atlas.

Grâce à ce succès, les Lions de l’Atlas poursuivent leur parcours et se préparent à affronter le Canada en huitièmes de finale, après la victoire des hôtes face à l’Afrique du Sud (1-0).

La première période a été très équilibrée entre les deux formations, avec une possession globalement partagée. Le temps fort de cette période s’est toutefois produit à la 18e minute, lorsque Achraf Hakimi a tiré un corner depuis la droite, envoyant un centre que Naïl El Aïnaoui a repris d’une puissante tête, brillamment repoussée par le gardien Bart Verbruggen.

Quelques instants plus tard, le ballon revient à Hakimi à l’entrée de la surface néerlandaise ; sa frappe puissante est repoussée in extremis par le gardien.

Dans la foulée, le gardien marocain Yassine Bounou a répondu aux prouesses de Verbruggen en repoussant avec brio une frappe puissante du défenseur néerlandais Micky van de Ven à la 44^e minute.

Dès la reprise, les Marocains ont accentué leur pression et imposé leur rythme, contraignant les Néerlandais à reculer face à la vague noire des Atlas Lions.

À la 52^e minute, il reçoit une superbe passe en profondeur d’Ezzedine Ounahi, pénètre dans la surface et enroule sa frappe, qui vient heurter la barre transversale, aux cris de désespoir des supporters marocains.

Quelques instants plus tard, il reçoit une nouvelle passe en profondeur et se présente seul face au but, mais le défenseur néerlandais Van de Ven intervient in extremis pour empêcher la star du Paris Saint-Germain de déclencher sa frappe.

Contre le cours du jeu, Cody Gakpo a ouvert le score pour les Pays-Bas à la 72^e minute : servi en profondeur, Sammerville a contrôlé le ballon avec difficulté après un choc avec Nasser Mazraoui, et la star de Liverpool a repris d’une seule touche pour l’envoyer au fond des filets.









Pour redonner du souffle à son équipe, le sélectionneur marocain Walid Regragui fait entrer Anas Salah Eddine, Jassim Yassine, Samir El Mrabet, Sofiane Rahimi puis Chamseddine Talbi.

Et c’est finalement à la 90e+1 que les Marocains ont égalisé : Issa Diop, monté aux avant-postes, a devancé Virgil van Dijk au second poteau et expédié de la tête le centre de Chamseddine Talbi au fond des filets.









Lors du premier acte supplémentaire, le Maroc a maintenu sa pression, contraignant les Néerlandais à reculer. Sofiane Rahimi a manqué une occasion immanquable : servi dans la surface, il a feinté puis tiré, mais le gardien a repoussé le danger d’une parade réflexe.









La deuxième période de prolongation, moins animée, n’a pas offert d’occasions majeures, les deux équipes étant visiblement marquées par l’effort. La qualification s’est donc jouée aux tirs au but.

Pour le Maroc, Sofiane Rahimi, Chamseddine Talbi et Ismail Saibari ont transformé leurs tentatives, tandis que Naïl El Ainaoui et Achraf Hakimi ont échoué.

Côté néerlandais, Koopmeiners et Weghorst ont transformé leurs tentatives, tandis que Kluivert, Timber et Simons ont échoué.







