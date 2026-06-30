Vidéo : Les larmes aux yeux… Sbari célèbre avec sa mère la victoire du Maroc face aux Pays-Bas

La qualification du Maroc pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 aux dépens des Pays-Bas ne s’est pas contentée d’être un exploit sportif ; elle a aussi offert l’un des moments les plus émouvants du tournoi. Après la victoire aux tirs au but (3-2), la star Ismail Saibari a célébré avec sa mère dans un élan de joie et de larmes, une image qui a conquis les supporters présents dans le stade comme sur les réseaux sociaux.

Cette célébration a eu lieu après la victoire des « Lions de l’Atlas » face aux Pays-Bas aux tirs au but sur le score de 3-2, après un match nul 1-1. Aussitôt qualifiés, le joueur s’est précipité vers les tribunes pour serrer dans ses bras sa mère en larmes, illustrant le long parcours semé d’embûches qu’il a traversé avec sa famille pour atteindre ce moment.

La séquence, diffusée à grande vitesse sur les réseaux sociaux, a touché des milliers de supporters. Beaucoup y ont vu bien plus qu’un simple fait de match : un message de loyauté et de gratitude adressé à toutes les familles qui ont soutenu leurs enfants malgré les difficultés.

Les réseaux sociaux ont été inondés de messages saluant cette scène, beaucoup estimant que la célébration des joueurs marocains avec leurs mères faisait désormais partie intégrante de l’identité des « Lions de l’Atlas » et reflétait les valeurs familiales et la loyauté qui caractérisent cette génération de joueurs, à l’instar de ce qui s’était produit lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.





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