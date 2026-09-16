Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde ont tourné une page parmi les plus tendues du vestiaire du Real Madrid la saison dernière, après être réapparus ensemble au cœur du milieu de terrain mardi dernier, dans une scène de réconciliation publique qui a mis fin à plusieurs mois de brouille.

La bagarre de Valdebebas : l'amende la plus lourde à Madrid

La saison dernière s'est achevée sous les projecteurs davantage en raison des agissements du duo en dehors du terrain que de leurs performances sur la pelouse, les deux joueurs s'étant retrouvés impliqués dans une altercation qui a duré deux jours entiers au sein de la cité sportive de Valdebebas, au cours de laquelle l'Uruguayen serait tombé et se serait blessé à la tête.

À la suite de l'incident, le club a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre des joueurs et leur a infligé une amende de 500 000 euros chacun, la plus lourde sanction financière enregistrée par le Real Madrid ces derniers temps, un message clair signifiant que la discipline prime sur tout.

Le retour ensemble, et la Coupe du monde qui apaise les tensions

Plusieurs mois après l'incident, et dans une période où les tensions se sont apaisées avec l'attention du monde tournée vers la Coupe du monde, les deux joueurs ont de nouveau évolué ensemble mardi, débutant tous deux au poste de sentinelle.

La prestation de l'équipe a été globalement solide, notamment avec le brio du Turc Arda Güler, et aucun des deux joueurs ne s'est distingué individuellement plus que prévu, signe de leur concentration sur le travail collectif.

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L'image finale qui tranche le débat

Pour autant, le véritable moment fort du duo est survenu à la fin du match, lorsque l'équipe a décroché la victoire « dans les derniers instants » : Tchouaméni et Valverde se sont chaleureusement enlacés pour le travail accompli et se sont mutuellement félicités, une image qui confirme que leur relation, du moins publiquement, s'est améliorée et est revenue à la normale, permettant au Real Madrid de refermer définitivement le chapitre de la crise.