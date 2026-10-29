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Manchester City a décroché sa place en quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise mercredi soir, au terme d’une soirée riche en rebondissements à l’Etihad Stadium. Malgré l’intensité du match, Erling Haaland a réussi à rester au centre de l’attention sans jouer la moindre minute.

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La célébration virale de Haaland fait le spectacle

Manchester City reste en lice pour remporter un nouveau trophée en Carabao Cup, mais l’équipe d’Enzo Maresca a dû batailler ferme pour se qualifier. Haaland était l’un des grands absents sur la pelouse : Maresca lui avait accordé du repos avant une série chargée de matches sur la scène nationale. L’attaquant norvégien a suivi l’intégralité du match, conclu sur le score de 2-2, depuis le bord du terrain, en spectateur des difficultés rencontrées par ses coéquipiers. Cette décision tactique visait à le préserver pour les retrouvailles avec le même adversaire en Premier League ce week-end.

Bien qu’il n’ait pas joué, Haaland n’a pas pu s’empêcher de participer aux célébrations d’après-match. Alors que ses coéquipiers fêtaient leur victoire arrachée de haute lutte, l’attaquant est entré sur la pelouse et s’est spontanément mis à danser, attirant aussitôt l’attention des supporters comme des caméras. Ses pas de danse, pleins de légèreté, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, montrant que l’attaquant reste le visage du club même lorsqu’il ne marque pas. La vidéo de la « danse de Haaland » est depuis devenue virale, les supporters appréciant cet aperçu de la personnalité du buteur au terme d’une soirée sous haute tension pour le club.

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Manchester City évite le piège tendu par Brighton

Au terme d’une rencontre haletante à l’Etihad Stadium, Manchester City a dû faire preuve de caractère pour revenir deux fois au score face à une équipe de Brighton tenace. Mateo Kovacic et Vitor Reis ont été les héros du temps réglementaire, inscrivant les buts qui ont maintenu les locaux dans le match. Mais le héros décisif a été le gardien Geronimo Rulli, auteur de deux arrêts cruciaux lors de la séance de tirs au but face à Yasin Ayari et Lewis Dunk. Rayan Cherki a ensuite gardé son sang-froid pour transformer le tir au but décisif et assurer la victoire, 4-3 aux tirs au but. Ce résultat laisse Manchester City en course pour un nouveau déplacement à Wembley plus tard dans la saison.

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Ce match a rappelé avec force la qualité de Brighton, qui a poussé le géant de Premier League dans ses derniers retranchements. Malgré sa défaite, Brighton a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs dans une compétition à élimination directe. Pour Manchester City, cette qualification arrachée de justesse a mis en évidence la profondeur de son effectif et sa mentalité de gagnant, même sans son buteur le plus prolifique dans le onze de départ.

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Cap sur les quarts de finale

Sa place au prochain tour désormais assurée, Manchester City peut se tourner vers son futur adversaire en Carabao Cup. Le tirage au sort lui a réservé un duel contre Bradford City, une rencontre dont il sera largement favori alors qu’il poursuit sa quête du trophée. Mais l’alerte face à Brighton lui rappellera au bon moment qu’aucun adversaire ne doit être pris à la légère dans une compétition à élimination directe.

Dans l’immédiat, Maresca se concentrera toutefois de nouveau sur la Premier League, avec des retrouvailles rapides contre Brighton dès samedi.