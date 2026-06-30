Les célébrations des supporters marocains, qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après avoir éliminé les Pays-Bas aux tirs au but, ont dégénéré en affrontements avec les forces de police, entraînant l’interpellation de plusieurs personnes.

Selon le quotidien espagnol AS, des milliers de supporters marocains ont investi les rues pour célébrer cet exploit historique, mais l’ambiance festive a viré à l’affrontement dans certaines zones.

Le journal précise que ces heurts ont conduit à l’interpellation de plusieurs individus dans diverses villes, les forces de l’ordre ayant recours à des canons à eau pour disperser les rassemblements.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par le réseau de télévision arabe a capturé une partie de ces heurts.

Selon le quotidien, ces incidents ont suscité des réactions politiques aux Pays-Bas, plusieurs députés critiquant les événements survenus après la rencontre et réclamant des mesures plus strictes pour éviter que de telles scènes ne se reproduisent.

Un député a notamment déclaré : « Nettoyez ces rues », estimant que les festivités avaient dépassé les bornes et constitué une menace pour l’ordre public.

Ces incidents ont éclaté après la qualification du Maroc pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, obtenue aux tirs au but face aux Pays-Bas, à l’issue d’un match nul au terme du temps réglementaire et des prolongations. Les « Lions de l’Atlas » poursuivent donc leur parcours dans la compétition, tandis que la sélection néerlandaise quitte prématurément la compétition.

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