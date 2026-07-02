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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Vidéo : Les États-Unis dominent la Bosnie malgré leur infériorité numérique et se qualifient pour défier la Belgique

États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
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À déterminer vs Belgique
Belgique
É.-U.
Bosnie-Herzégovine
Belgique

La Bosnie n'a pas su profiter de l'expulsion de Balugon

L'équipe nationale américaine s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, qu'elle coorganise avec le Canada et le Mexique, après avoir battu la Bosnie-Herzégovine 2-0 ce jeudi matin (heure de Greenwich) au stade de San Francisco.

Grâce à ce succès, les hôtes se qualifient pour les huitièmes de finale, où ils affronteront la Belgique, victorieuse du Sénégal (3-2) après prolongation.

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L’une des stars de la sélection américaine, Folarin Balogun, a ouvert le score juste avant la mi-temps (45^e).

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Mais l’Américain a été expulsé à la 64^e minute pour avoir piétiné la cheville d’un Bosnien en duel, une décision confirmée après consultation de la vidéo.

Malgré son infériorité numérique, la Bosnie n’a pas réussi à prendre le dessus ; pire, les États-Unis ont doublé la mise par Malik Tillman d’une splendide frappe directe à la 82^e minute.

Tilman est ainsi devenu le premier Américain à marquer sur coup franc direct en Coupe du monde depuis Éric Winalda face à la Suisse le 18 juin 1994.

La Bosnie a alors accentué la pression et créé plusieurs occasions, sans toutefois trouver le cadre, et les États-Unis ont validé leur billet pour les huitièmes de finale.


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