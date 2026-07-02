L'équipe nationale américaine s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, qu'elle coorganise avec le Canada et le Mexique, après avoir battu la Bosnie-Herzégovine 2-0 ce jeudi matin (heure de Greenwich) au stade de San Francisco.

Grâce à ce succès, les hôtes se qualifient pour les huitièmes de finale, où ils affronteront la Belgique, victorieuse du Sénégal (3-2) après prolongation.

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L’une des stars de la sélection américaine, Folarin Balogun, a ouvert le score juste avant la mi-temps (45^e).

Mais l’Américain a été expulsé à la 64^e minute pour avoir piétiné la cheville d’un Bosnien en duel, une décision confirmée après consultation de la vidéo.

Malgré son infériorité numérique, la Bosnie n’a pas réussi à prendre le dessus ; pire, les États-Unis ont doublé la mise par Malik Tillman d’une splendide frappe directe à la 82^e minute.

Tilman est ainsi devenu le premier Américain à marquer sur coup franc direct en Coupe du monde depuis Éric Winalda face à la Suisse le 18 juin 1994.

La Bosnie a alors accentué la pression et créé plusieurs occasions, sans toutefois trouver le cadre, et les États-Unis ont validé leur billet pour les huitièmes de finale.



