Vidéo : Les erreurs de Al-Hilal laissent Yassine Bounou sans voix face à Al-Taawoun

Le Marocain Yassine Bounou, gardien de but du Al-Hilal, a subi un choc inattendu lors du match opposant son équipe à Al-Taawoun ce samedi soir, dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

Al-Hilal a encaissé le but égalisateur face à Al-Taawoun à la 55e minute de la seconde mi-temps, sur une superbe tête d'André Gerotto.

Gerotto a ensuite inscrit le deuxième but d'un nouveau coup de tête à la 67e minute de la seconde mi-temps.

Les filets de Bono ont été secoués à deux reprises, en raison d'un mauvais marquage des centres par les joueurs d'Al-Hilal, ce qui n'est pas une nouveauté pour les hommes de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

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Al-Hilal souffre constamment des centres, qui réduisent systématiquement à néant les efforts de Bono, qui réalise pourtant des performances remarquables, mais le niveau médiocre de la défense domine le jeu.

Bono avait réussi à garder ses cages inviolées lors des deux derniers matchs contre Al-Najma (4-0) et Al-Fateh (1-0), avant d'encaisser un doublé contre Al-Taawoun.