La sélection des Émirats arabes unis a adressé un message fort à ses concurrents dans la Coupe du Golfe, après avoir signé une large victoire face à son homologue de Bahreïn sur le score de trois buts à zéro, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes dans le cadre de l'avant-dernière journée de la phase de groupes, pour le compte du Groupe 2.

La sélection émiratie a imposé sa supériorité au cours du match, après avoir réussi à faire trembler les filets de Bahreïn à trois reprises, s'assurant ainsi son billet pour le tour suivant après avoir porté son total à 6 points, à égalité avec la sélection du Qatar. La lutte pour la première place du groupe reste donc ouverte jusqu'à la fin des matchs du premier tour.

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Camara ouvre le score, Bala creuse l'écart

La sélection émiratie a attendu la 30e minute de jeu pour ouvrir le score, après qu'Othman Camara a réussi à faire trembler les filets de Bahreïn, offrant à son équipe l'avantage et la plaçant dans une position confortable avant la suite de la rencontre.









Dès l'entame de la seconde période, la sélection émiratie a maintenu sa pression offensive, permettant à Guilherme Bala d'inscrire le deuxième but à la 66e minute, renforçant l'avance de son équipe et la rapprochant d'un succès synonyme de trois précieux points.









Ali Saleh complète le triplé, Bahreïn dit adieu à la compétition

À la 88e minute, Ali Saleh a tiré la balle de grâce sur les espoirs de la sélection de Bahreïn, après avoir marqué le troisième but, confirmant la supériorité des Émirats et scellant une large victoire sur un score de trois buts à zéro.

Avec ce résultat, la sélection des Émirats a porté son total à 6 points, assurant sa qualification pour le tour suivant, à égalité avec le Qatar qui compte le même nombre de points, tandis que la sélection de Bahreïn a fait ses adieux à la compétition aux côtés de la sélection du Yémen, mettant un terme à leur parcours dès la phase de groupes.

Ainsi, la sélection émiratie a réussi à valider son passage au tour suivant sur un score de trois buts à zéro, alors que tous les regards se tournent vers l'ultime journée pour connaître l'identité du leader du Groupe 2, les Émirats et le Qatar étant à égalité de points.