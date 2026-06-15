Vidéo : Les Éléphants de Côte d’Ivoire arrachent une victoire spectaculaire face à l’Équateur

La Côte d’Ivoire a décroché une victoire spectaculaire (1-0) en toute fin de match face à l’Équateur, tôt ce lundi matin, lors de la première journée du groupe 5 de la Coupe du monde 2026.

Entré en jeu, Amad Diallo, l’attaquant de Manchester United, a inscrit l’unique but de la rencontre à la 90^e minute, transformant d’une seule touche un centre à ras de terre de Wilfried Singo.

L’Équateur avait pourtant dominé la majeure partie de la première période, manqué plusieurs occasions franches et vu la barre transversale repousser deux tentatives aux 23^e et 30^e minutes.

Au retour des vestiaires, les Éléphants ont toutefois repris du poil de la bête et ont échangé les offensives avec leur adversaire, mais aucun des deux camps n’a cadré sa visée, la barre transversale repoussant même une nouvelle tentative ivoirienne.

Grâce à ce succès, la Côte d’Ivoire totalise 3 points et occupe la deuxième place, devancée à la différence de buts par l’Allemagne, victorieuse dimanche de Curaçao (7-1).

L’Équateur pointe à la troisième place, toujours bredouille, juste devant Curaçao, lanterne rouge et novice en Coupe du monde.

Les Éléphants ont ainsi mis fin à la série d’invincibilité de l’Équateur, qui dura 19 rencontres internationales.







