Le match nul sur le score de 2-2 a tranché l'affrontement entre le Bayern Munich et son invité Arsenal, qui se sont retrouvés ce mercredi à l'Allianz Arena, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

La rencontre a été le théâtre d'une lutte acharnée entre les deux équipes pour arracher les points, et même si la maîtrise a penché en faveur d'Arsenal pendant la majeure partie du match, le danger a été réciproque, chacune des deux formations parvenant à se présenter devant le but adverse à de nombreuses reprises. Mais le brio des deux gardiens et des défenses a maintenu le score à 2-2.

Arsenal a ouvert le score par l'intermédiaire d'Eberechi Eze, à la 25e minute, profitant d'une passe remarquable sur le côté gauche pour s'élancer et loger le ballon au fond des filets.









Le Bayern Munich a tenté d'égaliser en lançant plusieurs attaques, jusqu'à la 35e minute qui a vu Alphonso Davies inscrire le premier but de la formation bavaroise.









Le match est resté disputé entre les deux équipes, au milieu du brio des deux gardiens David Raya et Manuel Neuer, jusqu'à la 61e minute lors de laquelle Harry Kane a marqué le deuxième but du Bayern Munich sur un penalty.









Mais Arsenal n'a pas baissé les bras et s'est beaucoup démené pour inscrire le deuxième but et égaliser, ce qu'il a réussi à la 82e minute par le biais de sa star Declan Rice.









Arsenal porte ainsi son total à 7 points, avec deux victoires et un nul, pour occuper la septième place, tandis que le total du Bayern Munich s'établit à 5 points, avec une victoire et deux nuls, le laissant à la 14e place.