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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vidéo... Les coulisses de la violente altercation entre Consaço et un supporter de l'Ittihad de Djeddah

Al Ittihad vs Al Hazem
Al Ittihad
Al Hazem
Saudi Pro League
S. Conceicao
Arabie saoudite
Portugal

L'entraîneur portugais sort du cadre

Le match opposant l'Ittihad de Djeddah à Al-Hazm, qui s'est déroulé vendredi soir dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, a été marqué par une vive altercation entre le Portugais Sergio Conceição et un supporter, ce qui a suscité une vive polémique parmi les spectateurs et a rendu l'atmosphère de la rencontre tendue.

La caméra de la chaîne de télévision a filmé Conceição en pleine colère après le but d'ouverture marqué par le remplaçant Abdulrahman Al-Aboud. Il s'est dirigé vers la tribune « Al-Amid » et a continué à faire des gestes, avant que la situation ne soit maîtrisée.

Après le match, Consisao s'est dirigé vers les tribunes et a embrassé un supporter, ce qui a révélé l'existence d'un conflit entre les deux parties pendant la rencontre.

L'émission « Action avec Walid » a contacté ce supporter pour évoquer les détails de la crise. Il a déclaré : « J'ai interpellé Consisao pendant le match et lui ai demandé de quitter le club afin de provoquer un choc technique avant le retour dans la compétition asiatique d'élite. »

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Il a ajouté : « Consesao m'a vivement attaqué après avoir marqué le but de l'avantage face à Al-Hazm, mais il est revenu s'excuser de son comportement après le match. »

Il a conclu : « Consesao m'a expliqué que l'équipe traversait une période difficile et a demandé à tout le monde de se mobiliser pour sortir de cette spirale négative. »

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