Vidéo... Les coulisses de la violente altercation entre Consaço et un supporter de l'Ittihad de Djeddah

Le match opposant l'Ittihad de Djeddah à Al-Hazm, qui s'est déroulé vendredi soir dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, a été marqué par une vive altercation entre le Portugais Sergio Conceição et un supporter, ce qui a suscité une vive polémique parmi les spectateurs et a rendu l'atmosphère de la rencontre tendue.

La caméra de la chaîne de télévision a filmé Conceição en pleine colère après le but d'ouverture marqué par le remplaçant Abdulrahman Al-Aboud. Il s'est dirigé vers la tribune « Al-Amid » et a continué à faire des gestes, avant que la situation ne soit maîtrisée.

Après le match, Consisao s'est dirigé vers les tribunes et a embrassé un supporter, ce qui a révélé l'existence d'un conflit entre les deux parties pendant la rencontre.

L'émission « Action avec Walid » a contacté ce supporter pour évoquer les détails de la crise. Il a déclaré : « J'ai interpellé Consisao pendant le match et lui ai demandé de quitter le club afin de provoquer un choc technique avant le retour dans la compétition asiatique d'élite. »

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Il a ajouté : « Consesao m'a vivement attaqué après avoir marqué le but de l'avantage face à Al-Hazm, mais il est revenu s'excuser de son comportement après le match. »

Il a conclu : « Consesao m'a expliqué que l'équipe traversait une période difficile et a demandé à tout le monde de se mobiliser pour sortir de cette spirale négative. »