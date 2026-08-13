Vidéo : les coulisses de la première rencontre entre Ronaldo et Postecoglou à Al-Nassr

Les entraînements d'Al-Nassr ont été le théâtre, ce jeudi, de la première rencontre entre le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe, et l'entraîneur australien Ange Postecoglou, après le retour de la star chevronnée dans le cadre des préparatifs d'Al-Alami pour la nouvelle saison.

Ronaldo est arrivé dans le Royaume tard dans la soirée d'hier mercredi, afin de rejoindre le stage de l'équipe en vue du coup d'envoi de la Roshn Saudi League, mais il ne sera pas présent lors de la prochaine confrontation face à Al-Fateh, en raison de sa condition physique encore incomplète.

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Un accueil particulier de la part de Postecoglou

Le compte officiel d'Al-Nassr a publié sur les réseaux sociaux une vidéo qui immortalise le moment où Postecoglou a accueilli le capitaine de l'équipe lors de l'entraînement du soir, l'entraîneur australien ayant tenu à souhaiter la bienvenue à Ronaldo devant ses coéquipiers.

Postecoglou a déclaré à la star portugaise : « Nous souhaitons la bienvenue au capitaine et le félicitons pour son mariage », en référence à l'événement qui a valu à Ronaldo un congé supplémentaire au cours de la période écoulée.

Ronaldo s'est contenté d'un large sourire pour exprimer sa joie de retrouver l'atmosphère de l'équipe, avant de se plonger dans l'entraînement en vue de la prochaine étape.

Le retour de Ronaldo intervient au moment où Al-Nassr s'apprête à disputer une saison longue et chargée, Al-Alami aspirant à lutter avec force pour les différents titres nationaux et continentaux, au milieu de grands espoirs des supporters de voir la star portugaise mener l'équipe vers la conquête de nouveaux trophées.