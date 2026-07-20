Vidéo : les coulisses de l'altercation entre Rodri et Otamendi lors de la soirée de la Coupe du monde

Les célébrations de l'équipe d'Espagne, fraîchement couronnée championne du monde 2026, ont été troublées par une vive altercation verbale entre le défenseur argentin Nicolás Otamendi et le milieu de terrain de la « Roja » Rodri, immédiatement après la finale remportée 1-0 par les Ibériques.

Selon une vidéo diffusée par la chaîne « DAZN », Rodri s’est approché d’Otamendi après le coup de sifflet final pour le réconforter, mais le défenseur argentin l’a accueilli avec colère, lui reprochant les déclarations qui avaient filtré du camp espagnol avant le match.

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Otamendi lance à Rodri : « Tu n’aurais pas dû parler avant le match, cause moins, mon gars. Vous avez passé la semaine à vous plaindre et à pleurnicher, toi et Laporte… »

Rodri a tenté de calmer le jeu en affirmant : « Je te respecte… », mais Otamendi a enchaîné : « Moi aussi, je te respecte, mais tu n’aurais pas dû parler avant le match, tu comprends ? ».

Rodri a alors demandé : « Mais qu’ai-je dit, moi ? », et Otamendi a enchaîné : « Et Laporte, alors ? Tu n’as pas vu ce qu’il a dit cette semaine ? Vous n’avez pas arrêté de vous plaindre et de vous lamenter auprès des arbitres, mon ami. »

Ces derniers jours, Laporte a accusé les arbitres de favoriser l’Argentine, tandis que Rodri est resté muet.