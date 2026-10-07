Les joueurs de la sélection saoudienne ont célébré leur sacre lors de la Coupe du Golfe arabique « Golfe 27 », au cours d'une parade en bus à toit ouvert sur la corniche de Djeddah, dans une ambiance populaire débordante de joie.

Les joueurs de l'Arabie saoudite et le staff technique sont apparus à l'intérieur du bus, brandissant le trophée de la compétition et célébrant l'exploit, tandis qu'un grand nombre de supporters se trouvaient de part et d'autre de la route pour saluer les joueurs et partager avec eux la joie du sacre.

À lire aussi : un esprit grec brise la malédiction, comment Dونيس a-t-il surmonté le complexe de l'or avec l'Arabie saoudite ?

Les supporters saoudiens ont vibré au passage du bus à toit ouvert, les chants et les clameurs se faisant entendre, tandis que les drapeaux saoudiens flottaient aux quatre coins du lieu, dans une immense atmosphère de fête.

La sélection saoudienne avait décroché le titre de la Golfe 27 après sa victoire sur les Émirats arabes unis sur le score de 2-0 en finale, offrant ainsi le titre à l'Arabie saoudite devant son public à Djeddah.

Les célébrations de la sélection saoudienne autour du titre se sont poursuivies dans les rues de Djeddah, dans une scène illustrant la joie des joueurs et des supporters de retrouver les sommets lors de la Coupe du Golfe.